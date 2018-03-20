Украинский рэп-исполнитель Александр ЯрмаК записал клип на песню "Гни свою линию", главную роль в котором сыграл призер олимпийских игр по греко-римской борьбе Жан Беленюк. Музыкант поделился новостью на своей странице Facebook.

В сюжете композиции поднимается вопрос дискриминации и издевательств.

"Для меня это особая работа, так как еще две недели назад мы должны были снимать клип на совершенно другую песню. Но я настоял на том, что нужно сделать видео именно на песню "Гни свою линию". Потому что она личная, и каждый человек, который поднимается вверх, обязательно сталкивается с трудностями и неприятностями. Это не песня – это наставление, это совет, это мотивация", – написал исполнитель.

Также Ярмак поблагодарил Жана Беленюка, ведь клип – это история темнокожего мальчика, который несмотря на трудности стал олимпийским призером.

"Идите к вершине и не обращайте внимание на тех, кто снизу вам что-то кричит. Ничего не доказывай дуракам, просто гни свою линию", – призвал в своем посте певец.

Как сообщала "Страна", ранее Долина, Фрейндлих и рэпер Guf попали в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.

Напомним также, что снятый в Киеве клип французского рэпера собирает по миллиону просмотров в день.