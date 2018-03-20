Адвокат офицера-переговорщика Владимира Рубана, апелляцию на меру пресечения которого сегодня рассматривает суд, прокомментировал обвинение в перевозке оружия и подготовке теракта, в чем обвиняют его подзащитного.

Виталий Погосян утверждает, что инкриминируемое его подзащитному ни практически, ни теоретически выполнить невозможно, передает УНН.

"То, что инкриминируют Рубану, невозможно практически и даже теоретически выполнить. Для того, чтобы привести в действие пулеметы и гранатометы, ему нужно не менее 18 человек, а чтобы загрузить и выгрузить оружие и боеприпасы - не менее 10... За 263-ю (статья о незаконном хранении оружия - ред.) не обязательно избирать меру пресечения содержания под стражей... Я могу поверить, что Рубан перевозил оружие, но то, что он готовился к теракту, прочитав то подозрение, это - невозможно. Считаю, что домашнего ареста будет достаточно для выполнения Рубаном всех процессуальных требований, возложенных на него и проведения следствия", - сказал адвокат.

На суде сторона обвинения назвала жалобу об изменении меры пресечения необоснованной и попросила суд оставить без изменений избранную меру пресечения.

Владимир Рубан был задержан 8 марта 2018 года на линии разграничения в АТО во время перевозки крупной партии оружия. Его обвиняют в подготовке терактов в центре Киева, планировании госпереворота и незаконном обращении с оружием.

9 марта Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без возможности внесения залога.

Напомним, что "Страна" ведет онлайн-репортаж с заседания Апелляционного суда, который рассматривает жалобу на меру пресечения в виде ареста без права залога для Владимира Рубана.

Как сообщала "Страна", во время заседания Владимир Рубан заявил, что "имела место военная операция, которую разрабатывал офицер Кедр. Нужно было провезти четыре пулемета в одну сторону и один пулемет обратно".