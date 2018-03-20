В Верховной Раде утвердили повестку дня восьмой сессии. "За" проголосовали 239 народных депутатов. Утвердить повестку дня удалось лишь с пятой попытки.

Таким образом, 20 марта, на очередном заседании Верховная Рада рассмотрит вопросы промышленной политики и предпринимательства, а также законопроект о дипломатической службе.

Спикер парламента Андрей Парубий подчеркнул, что речь идет о постановлении № 8063 с включением в перечень законопроектов № 8059, 8108, 6391-1 и учитывая предложения, которые огласил нардеп от БПП Григорий Заболотный.

"Сейчас я даю поручение комитету налоговой политики рассмотреть проект закона 7403-2 как требующий безотлагательного решения. Как обещал главе аграрного комитета Бакуменко, как обещал представителям аграриев, я даю неотложное поручение комитету", - сказал Парубий после голосования.

Ранее "Страна" сообщала, что накануне в Раде из-за дефицита нардепов в зале не смогли утвердить даже повестку дня.

Как сообщала "Страна", в Раду внесли законопроект о признании выборов президента в России нелегитимными.