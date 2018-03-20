Верховный суд России отказался удовлетворить иск Telegram к ФСБ об отказе предоставления ведомству ключей для расшифровки сообщений пользователей. Об этом сообщает "Интерфакс".

"В удовлетворении исковых требований Telegram Messenger LLP отказать", - говорится в решении суда.

Напомним, представители Telegram просили Верховный суд признать незаконным приказ ФСБ от 19 июля 2016 года № 432 об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в интернете данных для ФСБ, необходимых для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых сообщений пользователей.

Приказ, по мнению Telegram, был принят с нарушением норм закона и превышает полномочия ФСБ. Он нарушает тайну частной переписки, контроль за которой возможен лишь с разрешения суда, считают в компании.

После решения Верховного суда Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости предоставить органам безопасности информацию, требуемую для декодирования сообщений, в соответствии с законом это должно быть исполнено в течение 15 дней с момента получения уведомления.

Как сообщала "Страна", в России создали открытый реестр международных террористов.

Напомним также, что в России оштрафовали Telegram за отказ сотрудничать с ФСБ.