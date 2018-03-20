Во вторник, 20 марта, Апелляционный суд Киева рассмотрел жалобу адвокатов офицера-переговорщика Владимира Рубана, которого обвиняют в подготовке терактов, на его недавний арест без права выйти под залог.

Суд оставил меру пресечения без изменений, таким образом он остается под арестом.

Владимир Рубан был задержан 8 марта 2018 года на линии разграничения в АТО во время перевозки крупной партии оружия. Его обвиняют в подготовке терактов в центре Киева, планировании госпереворота и незаконном обращении с оружием.

9 марта Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без возможности внесения залога.

Напомним, что "Страна" вела онлайн-репортаж заседания.

Ранее "Страна" разбиралась, как арест Рубана может изменить расклады на Донбассе и обострить отношения СБУ с армейской разведкой.