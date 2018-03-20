Появление и развитие цифровых фортепиано очень похожа на историю развития их акустических родственников. В настоящее время инструменты, похожие внешне и по звуку, но различающиеся в своей базовой звукообразующей конструкции, серьёзно соперничают за титул самого популярного и востребованного среди современных музыкантов. Победителя в этой борьбе скорее всего не будет, но стоит признать, что с появлением цифровых роялей началась новая эра в музыке.

Не изменилась только одно - и акустические и цифровые рояли остались невероятно сложными музыкальными инструментами, игра на которых требует таланта и профессиональной подготовки. В интернет-магазине Музлайн представлен широкий выбор клавишных обоих типов, а покупателей в равной степени интересует и акустика, и цифра, а это о многом говорит.

Цифровой рояль это клавишный музыкальный инструмент, который внешне очень похож на акустический, однако имеет кардинально новую систему звукоизвлечения.

Если акустический рояль - это инструмент механический, то в цифровом единственный механический элемент это клавиатура, а всё остальное делают процессоры, тон генераторы и сложные сенсорные системы.

Ядром звукообразующей системы цифрового рояля является звуковой процессор (тон генератор) и библиотека сэмплов, из которых в реальном времени подгружается информация о звуке. Она учитывает множество параметров:

звуковысотность

динамику и громкость

штрихи исполнения

обертоны и признаки резонанса корпуса и соседних струн.

То есть физические характеристики акустического звука традиционного рояля полноценно реализованы цифровыми средствами.

Для удобства исполнения цифровые рояли оснащены оригинальной механической клавиатурой. В ее основе лежит молоточковая механика, которая имитирует реальный вес и сопротивление живой клавиатуры и передаёт реалистичные ощущения от исполнения музыки. При этом клавиатура также оснащена сложной сенсорной системой, которая считывает скорость и силу касания пальцев музыканта к клавишам - эта информация передается в звуковой процессор, в котором режиме реального времени происходит обработка всех параметров, передача звука на цифрово-аналоговый преобразователь и динамики, которые в конечном итоге выдают слышимый нами звук.

Цифровые рояли - это высокотехнологичные современные инструменты, которые могут применяться для концертного исполнения музыки, обучения, домашнего музицирования, сочинения музыки, аранжировки и записи звука.