Сегодня, 20 марта, в Апелляционном суде Киева, где рассматривают дело офицера-переговорщика Владимира Рубана, глава Центра освобождения пленных ответил на вопрос о перевозке оружия.

Владимир Рубан заявил, что "имела место военная операция, которую разрабатывал офицер Кедр. Нужно было провезти четыре пулемета в одну сторону и один пулемет обратно".

Напомним, Рубана обвиняют в подготовке массовых терактов в центре Киева. Его задержали в начале марта с грузом оружия при пересечении КПВВ "Майорск" на Донбассе.

Фото: Страна.ua

На суд приехада нардеп Надежда Савченко, которая заявила о готовности взять Рубана на поруки. Отметим, что она и сама может скоро стать подозреваемой по этому делу - об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко.

Рубан же ранее заявлял, что его подставил офицер военной разведки с позывным "Кедр", о котором "Страна" подробно рассказывала.