Начатое еще 22 февраля заседание Киеврады сегодня, 20 марта, так и не продолжилось, а было перенесено на 22 марта.

Об этом сообщил секретарь горсовета Владимир Прокопив, передают "Украинские новости".

"Согласно части 1 статьи 33 регламента Киевсовета, в связи с отсутствием кворума, объявляю о переносе рассмотрения вопросов пленарного заседания от 22 февраля на четверг, 22 марта, на 10:00. Пленарное заседание, запланированное на 15 марта, переносится на 22 марта на 14:00", - сообщил Прокопив и пригласил глав фракций принять участие в согласительном совете.

Во время выступления секретаря Киевсовета представители фракции "Свобода" заблокировали попытки продолжения пленарного заседания по причине нежелания рассматривать проекты решений до расследования правоохранительными органами избиения депутата Верховной Рады Юрия Левченко.

Напомним, что 15 марта депутаты пытались продолжить заседание от 22 февраля. Но тогда его сорвали представители фракции ВО "Свобода", заблокировав трибуну. Они обвиняли мэра Киева в привлечении наемников для избиения людей, протестующих против незаконных строительств.

Как ранее сообщала "Страна", 9 марта работники КП "Киевблагоустрий" демонтировали гаражи на Половецкой улице, где планируют строить высотное здание. На место прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, возникла драка, после которой Левченко был госпитализирован. В полиции Киева заявили, что конфликт при сносе гаражей на Татарке случился у Левченко не с "титушками", а с обычными коммунальщиками.

Также мы писали о том, что в Киеве на Татарке жители подожгли шины, протестуя против сноса гараже.