Группа стран G7 призвала Украину отменить Е-декларирование для активистов-антикоррупционеров в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление канадского представительства в Группе послов стран G7.

В тексте говорится, что требования по Е-декларированию для антикоррупционных активистов и международных членов наблюдательных советов государственных компаний не соответствуют международным обязательствам Украины и лучшим практикам, а также негативно влияют на международную помощь и препятствуют борьбе с коррупцией.

В связи с этим группа стран "Большой семерки" решительно поддерживает рекомендации Венецианской комиссии об отмене этих требований и ожидает законодательного урегулирования, что позволит выполнить эти рекомендации или отложить применение закона до 1 апреля.

Напомним, что Венецианская комиссия рекомендовала отменить подачу деклараций антикоррупционерами до 1 апреля.

Как сообщала "Страна", 19 марта под здание Верховной Рады пришли около 20 правозащитников, которые надели на себя картонные мишени и требовали отмены для них Е-деклараций. Акция получила название "Активисты - не мишени".