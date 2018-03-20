За день до самоубийства летчик ВВС ВСУ, глава николаевского международного аэропорта Владислав Волошин получил странный телефонный звонок. Об этом сообщает издание "Новости-N".

Как сообщила следователям жена покойного Волошина, после этого звонка мужа словно подменили. Веселый и общительный Владислав сразу стал угрюмым и замкнутым. Он прекратил общаться с женой и вскоре пошел спать. Утром он также был мрачным и молчаливым.

Кто именно звонил Волошину - неизвестно. Однако работники полиции изъяли мобильный телефон летчика и попытаются установить лицо, совершившее звонок.

Напомним, 18 марта в Николаеве застрелился 29-летний легендарный летчик АТО Владислав Волошин.

А 19 марта была опубликована переписка Волошина с одним из его друзей, в которой говорится о сложных отношениях летчика с председателем Николаевской ОГА Алексеем Савченко.