"Его словно подменили". Летчик Волошин получил странный звонок за день до самоубийства
За день до самоубийства летчик ВВС ВСУ, глава николаевского международного аэропорта Владислав Волошин получил странный телефонный звонок. Об этом сообщает издание "Новости-N".
Как сообщила следователям жена покойного Волошина, после этого звонка мужа словно подменили. Веселый и общительный Владислав сразу стал угрюмым и замкнутым. Он прекратил общаться с женой и вскоре пошел спать. Утром он также был мрачным и молчаливым.
Кто именно звонил Волошину - неизвестно. Однако работники полиции изъяли мобильный телефон летчика и попытаются установить лицо, совершившее звонок.
Напомним, 18 марта в Николаеве застрелился 29-летний легендарный летчик АТО Владислав Волошин.
А 19 марта была опубликована переписка Волошина с одним из его друзей, в которой говорится о сложных отношениях летчика с председателем Николаевской ОГА Алексеем Савченко.