Сиагрообразный астероид Оумуамуа, который стал первым межзвездным астероидом замеченным в пределах Солнечной системы, мог прилететь к нам из системы двойных звезд.

Об этом пишет Naked Science.

Вопросом происхождения Оумуамуа заинтересовались Алан Джексон и его коллеги из Университета в Скарборо (Торонто). Статья ученых была опубликована журналом Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Канадские ученые выяснили, что с большой вероятностью астероид прилетел из системы двойных звезд. Предположительно, астероид образовался в системе, в которой была горячая, массивная звезда, поскольку в таких системах существует наибольшее число твердых каменистых тел.

В планетных системах, подобных Солнечной, случайная игра гравитации также способна выбрасывать небольшие тела в межзвездное пространство. Однако среди них будут доминировать кометы.

Астероид имеет необычную вытянутую сигарообразную форму, выгодную для межзвездных космических кораблей. Она сводит к минимуму повреждения от частиц межзвездной пыли и газа.

Напомним, что ученые хотят догнать странный астероид Оумуамуа, залетевший в Солнечную систему из дальнего космоса.

Как сообщала "Страна", астрономы проекта Breakthrough Listen, не засекли каких-либо инопланетных радиосигналов от астероида Оумуамуа, который по форме напоминает искусственно созданный объект.