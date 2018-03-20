Президент США Дональд Трамп намерен обложить китайские товары импортными пошлинами на общую сумму порядка $60 млрд в год. Об этом пишет газета The Washington Post.

Как рассказал изданию источник в администрации президента, Трамп обнародует готовящийся пакет мер до пятницы на этой неделе.

Ранее американские власти неоднократно обвиняли КНР в краже интеллектуальной собственности, и Трамп грозил Пекину наказанием.

По данным газеты, советники президента предложили на его рассмотрение пакет мер, предусматривающий введение пошлин на общую сумму около $30 млрд в год на ряд поставляемых из КНР товаров, однако Трамп распорядился увеличить размер пакета вдвое.

Пошлины могут коснуться более 100 товаров, которые, по мнению Трампа, были разработаны с использованием технологий, либо украденных Китаем у американских компаний, либо полученных КНР в обмен на предоставление доступа к своему рынку.

Принятие США масштабного пакета мер против КНР может спровоцировать ответную реакцию в Китае и это поставит под угрозу торговое сотрудничество двух стран.

"Все это выглядит так, будто президент США слишком сильно хочет ввести пошлины, а не как хорошо просчитанный шаг для защиты американских интересов. Конечно, есть реальные опасения относительно поведения Китая в сфере соблюдения прав на интеллектуальную собственность, однако есть более эффективные способы решения этой проблемы", - говорит Фил Леви, занимавший пост советника по торговым вопросам при президенте Джордже Буше.

Многие представители американского бизнеса согласны с озвученной Трампом критикой Китая. Однако многие не согласны со стратегией администрации президента по решению этой проблемы.

"Американо-китайский деловой совет уверен, что введение пошлин принесет больше вреда, чем пользы, в плане улучшения защиты интеллектуальной собственности американских компаний в Китае. Представители бизнеса хотят решения проблемы, а не просто санкций", - отмечает президент совета Джон Фризби.

Некоторые из групп предпринимателей поддерживают предложение о введении пошлин на импорт китайских товаров.

"Это будет четкое указание на то, что президент серьезно настроен добиться того, чтобы нарушение прав на интеллектуальную собственность и другие практики неконкурентного поведения в Китае, имели последствия", - говорит президент Альянса американских производителей Скотт Пол.

В 2017 году Китай стал крупнейшим партнером США в торговле, потеснив Канаду и Мексику. США экспортировали в Китай товары на сумму $130,4 млрд, а импортировали почти в 4 раза больше, в связи с чем был зафиксирован дефицит торгового баланса страны в размере $375,2 млрд.

О возможном введении пошлин на прошлой неделе писало агентство Reuters со ссылкой на источники. Они рассказали, что Трамп требует от помощников и чиновников торговых ведомств дополнительных мер по сокращению дефицита торгового баланса с Китаем, в том числе в высокотехнологичном и телекоммуникационном секторах. В числе шла речь о введении пошлин на импорт товаров из КНР.

Ранее "Страна" писала о том, что Украина попросила США не применять пошлины против отечественных металлургов.

Напомним, что компании из Украины и ЮАР признаны виновными в нанесении ущерба американской промышленности в результате поставок катанки из углеродной и легированной стали по ценам ниже рыночных.