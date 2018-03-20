В Солсбери полицейские изъяли для проведения криминалистической экспертизы машину близкого друга россиянина, Росса Кэссиди. Об этом сообщает The Telegraph.

Сообщается, что 3 марта Кэссиди встретил в лондонском аэропорту Хитроу дочь Сергея Скрипаля Юлию, прилетевшую из Москвы, и отвез на своем пикапе в дом ее отца в Солсбери.

На следующий день, 4 марта, экс-ГРУшник с дочерью были обнаружены в центре города без сознания с признаками сильного отравления.

Также издание сообщает, что вещество, которым отравились Скрипали, могло быть неумышленно привезено Юлией в багаже среди личных вещей.

Как сообщала "Страна", 5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров от неизвестного опасного вещества серьезно пострадали двое людей.

Позже выяснилось, что это были экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который работал на британскую разведку, и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Также "Страна" писала, что вещество, которым мог отравиться экс-ГРУшник Сергей Скрипаль, могло находиться в вентиляции автомобиля.