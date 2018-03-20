Запрет проносить в Верховную Раду оружие и другие опасные предметы существует с 1995 года, но ранее не было механизма для его реализации.

Об этом заявил глава управления Государственной охраны Украины Валерий Гелетей в эфире "112 Украина".

"Это полностью правильная инициатива. Есть мое обращение к руководству ВРУ, чтобы соответствующий закон приняли," - уточнил Гелетей.

По его словам, абсолютно все посетители здания парламента проходят досмотр и проверку специальными техническими средствами, но это не касается депутатов, которые защищены неприкосновенностью.

Именно поэтому Госохрана просит изменить законодательство так, чтобы получить разрешение проверять и депутатов тоже.

"Народные депутаты, как и другие граждане, будут проходить через соответствующие рамки, детекторы, проверку, как это делается в аэропортах", - объяснил Гелетей.

При этом в случае принятия соответствующего закона полномочия Госохраны расширятся не только в Верховной Раде, но и на всех объектах, подлежащих государственной охране - Кабинете министров, Администрации президента, Генеральной прокуратуре, судах и других госструктурах.

Ранее "Страна писала о том, что Парубий пообещал узаконить досмотры нардепов на предмет оружия и взрывчатки.

Также после скандала с "гранатами Савченко" нардепов хотят пускать в Раду через "рамки".