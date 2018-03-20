В среду, 21 марта, состоится прощание с и.о. директора Николаевского международного аэропорта Владиславом Волошиным, который покончил жизнь самоубийством 18 марта в собственной квартире.

Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов со ссылкой на семью Волошина.

"Прощание состоится в среду, время и место пока не известны, семья примет решение 20 марта", - написал Бутусов.

По его словам, он общался с женой Владислава - Надеждой, с его друзьями и сослуживцами. Выяснилось, что в пятницу 16 марта Волошин собрал большое совещание в аэропорту, где говорил о проведении тендеров и сертификации взлетной полосы. После Волошин был занят обыденными делами, а вечером в субботу резко замкнулся в себе.

Утром в воскресенье в квартире, где находились его жена и двое их маленьких детей, прозвучал выстрел.

"Скрины из переписки в его телефоне, где он говорит о "суицидальных настроениях" и давлении со стороны главы ОГА - настоящие, от 24 февраля, из переписки с бывшим первым заместителем директора аэропорта Максимом Карпиным. Однако супруга и его близкий друг Андрей конфликт с главой ОГА не подтверждают, говорят, отношения были рабочие, и о конфликтах речи не было. Телефон изъят полицией, все его сообщения проверяются", - написал журналист.

По словам друзей Волошина, отношения к нарушениям, выявленным аудиторской службой, Влад не имел, он не проводил тендеры, поскольку был назначен на должность не так давно.

Фото: facebook.com/butusov.yuriy

Напомним, что ранее "Страна" разбиралась, почему застрелился бывший военный летчик Волошин.

Как сообщала "Страна", в сети появилась переписка бывшего военного летчика, и.о. директора николаевского аэропорта Владислава Волошина, который покончил жизнь самоубийством, с одним из друзей. В переписке говорится о сложных отношениях Волошина с главой Николаевской ОГА Алексеем Савченко.