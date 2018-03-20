Во Франции задержан бывший президент Николя Саркози. Об этом сообщает агентство Reuters в своем Twitter со ссылкой на свои источники. Николя Саркози подозревают в финансовых махинациях во время его избирательной кампании 2007 года, в частности незаконном получении денег от Ливии.

Бывший президент помещен под стражу в здании судебной полиции в Нантере, куда он был вызван по "ливийскому делу". Он был задержан на срок до 48 часов, в течение которых ему могут предъявить обвинение.

Фото: twitter.com/Reuters

Ранее "Страна" сообщала, что Саркози подозревают также во взятках от Катара ради ЧМ-2022.

Также мы расскзывали, что экс-президент Франции Николя Саркози, вполне мог окончить свои дни 8 марта 2017 года, когда начал оскорблять болельщиков "Барселоны" на знаменитом стадионе каталонцев "Камп Ноу".

Охране с трудом удалось его спасти от разъяренных фанатов "Барсы" и вывести с трибун заполненной до отказа футбольной арены.

Саркози посетил ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и французским "ПСЖ".

Гол парижан на 62-й минуте, авторства Эдинсона Кавани, французский политик посчитал решающим и начал скандировать болельщикам "Барселоны" кричалку фанатов их главного конкурента - "Реала".