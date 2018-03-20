Во вторник, 20 марта, аграрии собираются перекрыть несколько дорог в рамках акций протеста из-за возмещения НДС по масличным культурам.

Об этом сообщает "Укравтодор".

Дороги могут начать блокировать в 10:30.

Список дорог, которые могут быть перекрыты:

Черкасская область: автодорога Е-95, пост полиции, возле Умани;

Винницкая область: автодорога М-12, с. Степное;

Полтавская область: автодорога М-03 с. Чутово;

Кировоградская область: автодорога М-12, в 10 километрах от Новоархангельска; автодорога М-14, последний пешеходный переход на выезде из Кропивницкого в сторону Николаева;

Харьковская область: автодорога М-03, пгт Песочин;

Черниговская область: автодорога М-01 с. Кипти;

Ровенская область: автодорога М-06 с. Головница, 1,5 км от поста полиции возле Корца;

Одесская область: автодорога М-15, с. Кирнички (Измаильский район);

Киевская область: автодорога Е-95, с. Ивановка, автодорога М-06, пешеходный переход на границе Макаровского района и Житомирской области;

Хмельницкая область: автодорога Е-50, с. Прибужское.

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Аграрии требуют от Верховной Рады поддержать законопроект №7403-2, которым предлагается сохранить экспортное возмещение НДС для масличных.

Согласно изменениям в Налоговый кодекс, Верховная Рада отменила возмещение НДС при экспорте сои и рапса. Данная норма была принята в пользу крупных перерабатывающих заводов, в то же время она вредит малым и средним сельхозпроизводителям. Если возмещение НДС при экспорте масличных будет отменено, убытки малых и средних аграриев могут достичь более 6 млрд грн.

Напомним, что 15 марта, аграрии перекрывали трассы в Кировоградской, Черкасской, Херсонской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Полтавской и Ровенской и Одесской областях. Сельхозпроизводители требуют сохранить экспортное возмещение НДС для масличных культур.

Как сообщала "Страна", евродепуаты считают, что новый транш ЕС могут аннулировать из-за скандала вокруг украинских госдотаций в АПК.