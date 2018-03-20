Аграрии сегодня собираются перекрыть трассы в десяти областях
Во вторник, 20 марта, аграрии собираются перекрыть несколько дорог в рамках акций протеста из-за возмещения НДС по масличным культурам.
Об этом сообщает "Укравтодор".
Дороги могут начать блокировать в 10:30.
Список дорог, которые могут быть перекрыты:
Черкасская область: автодорога Е-95, пост полиции, возле Умани;
Винницкая область: автодорога М-12, с. Степное;
Полтавская область: автодорога М-03 с. Чутово;
Кировоградская область: автодорога М-12, в 10 километрах от Новоархангельска; автодорога М-14, последний пешеходный переход на выезде из Кропивницкого в сторону Николаева;
Харьковская область: автодорога М-03, пгт Песочин;
Черниговская область: автодорога М-01 с. Кипти;
Ровенская область: автодорога М-06 с. Головница, 1,5 км от поста полиции возле Корца;
Одесская область: автодорога М-15, с. Кирнички (Измаильский район);
Киевская область: автодорога Е-95, с. Ивановка, автодорога М-06, пешеходный переход на границе Макаровского района и Житомирской области;
Хмельницкая область: автодорога Е-50, с. Прибужское.
Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua
Аграрии требуют от Верховной Рады поддержать законопроект №7403-2, которым предлагается сохранить экспортное возмещение НДС для масличных.
Согласно изменениям в Налоговый кодекс, Верховная Рада отменила возмещение НДС при экспорте сои и рапса. Данная норма была принята в пользу крупных перерабатывающих заводов, в то же время она вредит малым и средним сельхозпроизводителям. Если возмещение НДС при экспорте масличных будет отменено, убытки малых и средних аграриев могут достичь более 6 млрд грн.
Напомним, что 15 марта, аграрии перекрывали трассы в Кировоградской, Черкасской, Херсонской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Полтавской и Ровенской и Одесской областях. Сельхозпроизводители требуют сохранить экспортное возмещение НДС для масличных культур.
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