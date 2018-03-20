В Кении умер последний в мире самец белого носорога
В Кении скончался последний в мире самец северного белого носорога по кличке Судан. О печальном событии заявили африканские зоологи в микроблоге кенийского заповедника в Тwitter.
В заявлении кенийского заповедника Ол Пейета говорится, что 45-летний носорог был подвергнут эвтаназии в понедельник, 19 марта, после того, как его состояние "значительно ухудшилось" и он больше не мог стоять. У животного были дегенеративные заболевания мускул и костей, а на коже появились обширные раны.
Уточняется, что носорог Судан был частью амбициозной попытки спасти подвид от вымирания с помощью двух самок.
Известно, что в 2014 году в Калифорнии умер предпоследний самец белого северного носорога.
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