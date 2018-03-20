Генпрокурор Юрий Луценко провел встречу с соучредителем "Новой почты" Вячеславом Климовым после недавних обысков и пояснил их причину.

Об этом генпрокурор сообщил в Facebook.

Он написал, что представитель "Новой почты" подтвердил, что санкционированные обыски были корректными и прошли без участия вооруженных спецподразделений, также не было изъятий оргтехники и намерений рейдерского захвата.

"Мы ознакомили Вячеслава Климова с многочисленными фактами нарушений, которые были выявлены в работе отделений "Новой почты". В частности, это касалось пересылки в больших объемах безакцизных алкогольных товаров и наркотических веществ. Также к следствию поступила оперативная информация МВД относительно вероятного уклонения от уплаты налогов в ходе денежных переводов", - отметил генпрокурор.

По его словам, стороны нашли общий язык и разработали совместный план действий.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Напомним, что ранее в "Новой почте" заявили, что силовики во время обыска забрали переводы клиентов.

Как сообщала "Страна", группа компаний "Нова Пошта" затрудняется определить причину открытия против нее уголовного производства Генеральной прокуратурой (ГПУ), а также намерена обжаловать в суде действия сотрудников Генпрокуратуры.