Примерно на 7% упала стоимость акций Facebook из-за информации о британской компании Cambridge Analytica, которая получила доступ к данным о 50 миллионах пользователях социальной сети.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Такое падение самое существенное снижение стоимости акций Facebook за последние четыре года. Но несмотря на это Facebook остается одной из самых дорогих американских компаний и оценивается примерно в $500 миллиардов, а ее владелец Марк Цукерберг - один из самых состоятельных людей в мире.

Руководство Facebook заблокировало компанию Cambridge Analytica в минувшую субботу за "нарушение правил социальной сети". Компания известна тем, что анализировала данные пользователей для разработки стратегических коммуникаций избирательных кампаний, в том числе кампании Дональда Трампа.

Ранее "Страна" писала о том, что американские полицейские рассказали, как Google делится данными о своих пользователях.

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