Каналы HBO и Sky работают над созданием сериала "Чернобыль" из пяти серий со Стелланом Скарсгардом и Эмили Уотсон.

Об этом сообщает Variety.

Скарсгарду предложили сыграть Бориса Щербину, возглавлявшего правительственную комиссию по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Актер известен по ролям в фильмах "Тор", "Девушка с татуировкой дракона".

В сериал также пригласили актрису Эмили Уотсон на роль советского физика-ядерщика Ульяны Хомюк. Актриса известна по работам в фильмах "Теория всего", "Эквилибриум".

Ранее также стало известно об участиив сериале и Джареда Харрисона, который сыграет советского ученого Валерия Легасова, участвующего в расследовании аварии.

Съемки начнутся этой весной в Литве.

Фото: variety.com

Напомним, что актеры "Игры Престолов" прочитали сценарий финального эпизода.

Как сообщала "Страна", вышел первый тизер фильма об истории любви принца Гарри и актрисы Меган Маркл.