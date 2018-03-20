Этим летом у полузащитника донецкого Шахтера Фреда заканчивается контракт и он перейдет в английский чемпионат. В услугах бразильца заинтересован главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо.

Как передает английская газета Daily Star, манкунианцы готовы выложить за полузащитника "горняков" и сборной Бразилии кругленькую сумму в 40 миллионов фунтов.

По словам источников из окружения главного тренера "красных дьяволов", Жозе Моуриньо сделал Фреда главной целью в летнее трансферное окно, и что Фред также заинтересован в переходе именно в Манчестер Юнайтед.

Ранее "Страна" сообщала, что бразилец Бернард сам объяснил, почему он уходит из Шахтера. По словам еще одного бразильского легионера, он хочет играть в более сильном чемпионате.

Также мы рассказывали, что Шахтер установил рекорд футбольных чемпионатов Украины по числу крупных побед.