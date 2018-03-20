В Коростене Житомирской области произошла жестокая драка девочек-подростков. Видео попало в интернет.

Об этом сообщает ТСН.

Выясняли отношения девушки в возрасте 14 и 15 лет. Драка произошла около 22:00 часов в местном парке.

"Выяснить причины драки не удалось, потому что одна говорит одно, вторая другое. Обе девочки из неблагополучных семей", - рассказала ювенальный инспектор коростеньской полиции Ольга Яценко. Пострадавшая и ее обидчица учатся в разных школах, но живут рядом.

Мама избитой говорить с прессой отказывается и дочке тоже не разрешает.

Лучшая подружка и одновременно обидчица девочки учится в ОШ №3. Педагоги просят журналистов ее не беспокоить.

В полиции рассказали, что перед дракой подростки употребляли алкоголь. Дело, вероятнее всего, закроют, поскольку мама пострадавшей девочки отказалась писать заявление. Родителям придется заплатить штраф за недосмотр за детьми.

Одна из девочек снимала жестокое избиение на мобильный телефон, а потом эту запись выложили в соцсети.

Напомним, что в сети опубликовано видео, на котором военные толпой избивают гражданского в Херсонской области.

Как сообщала "Страна", в Киеве на Оболони во время драки в подъезде взорвали гранату.