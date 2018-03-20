Глава Нацсовета по вопросам теле и радиовещания Юрий Артеменко заявил, что считает неоправданным автоматический запрет в Украине фильмов, если в них играют актеры, внесенные Минкультом в "черный список". В качестве примера он назвал "Иронию судьбы" и "Жизнь Пи".

Об этом сообщает LB.ua.

"Из-за того, что человек внесен в "черный список", у нас запрещается демонстрация фильма, в котором он снимался. Но сам фильм не несет пропаганду и имеет международное признание. Однако чисто по формальным признакам эти фильмы запрещены у нас к показу", - сказал Артеменко.

Он привел в пример фильм "Жизнь Пи", победитель "Оскара", где сыграл Жерар Депардье.

"В фильме "Жизнь Пи" он играет две минуты, он там замаскирован под афроамериканца, черного. Его там вообще никто не узнает. Но по формальному признаку этот фильм запрещен у нас к показу. Аналогичная ситуация с "Иронией судьбы", где играет Талызина, подписавшая обращение по Крыму. Хотя не факт, подписала она его или ее просто использовали. Но там же играет Ахеджакова, которая рвала сердце за Украину. Фильм не несет политических моментов, но мы его запретили из-за этого же принципа", - сказал глава Нацсовета.

Он отметил, что действующий закон должен быть изменен.

Напомним, что два фильма российского режиссера Эльдара Рязанова попали в список картин, которым отменили прокатные удостоверения и госрегистрацию в Украине. Среди запрещенных фильмы Рязанова "Привет, дуралеи!" (1996) и "Тихие омуты" (2000).

Как сообщала "Страна", ранее глава Госкино Филипп Ильенко подтвердил, что фильм Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" не запрещен в Украине.