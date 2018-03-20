Курс НБУ 20 марта - доллар и евро дорожают
Во вторник, 20 марта, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар и евро подорожали.
Об этом сообщает сайт НБУ.
Доллар вырос на 8 копеек - до 26,43 грн.
Евро подорожал на 13 копеек - до 32,54 грн.
Российский рубль немного прибавил в цене - 0,459 грн.
Напомним, что валютный рынок завершил прошлую неделю 12-копеечным подорожанием доллара: по итогам торгов 16 марта его курс на межбанке достиг 26,40-26,43 грн/$.
Как сообщала "Страна", в первый рабочий день 19 марта на межбанке курс доллара остался на пятничном уровне, закрепившись в рамках 26,38-26,43 грн./$. На вторник финансисты обещают спокойный торговый день и курс примерно на этом же уровне.
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