Во вторник, 20 марта, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар и евро подорожали.

Об этом сообщает сайт НБУ.

Доллар вырос на 8 копеек - до 26,43 грн.

Евро подорожал на 13 копеек - до 32,54 грн.

Российский рубль немного прибавил в цене - 0,459 грн.

Напомним, что валютный рынок завершил прошлую неделю 12-копеечным подорожанием доллара: по итогам торгов 16 марта его курс на межбанке достиг 26,40-26,43 грн/$.

Как сообщала "Страна", в первый рабочий день 19 марта на межбанке курс доллара остался на пятничном уровне, закрепившись в рамках 26,38-26,43 грн./$. На вторник финансисты обещают спокойный торговый день и курс примерно на этом же уровне.