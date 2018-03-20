Австралийский любитель Питер Макмэхон провел собственное расследование исчезновения малайзийского пассажирского самолета, который пропал 8 марта 2014 года, и заявил, что ему удалось обнаружить обломки лайнера в океане.

Об этом сообщает The Sun.

Австралиец несколько лет изучал изображения NASA и Google Maps, чтобы найти Boeing в Индийском океане. Он утверждает, что нашел снимок, на котором может быть затонувший самолет. По словам Макмахона, на фото виден не только корпус, но и то, что Boieng покрыт пулевыми отверстиями.

Фото: twitter.com/AirCrashMayday

По данным сыщика-любителя, лайнер упал в 16 километрах к югу от маленького острова Руанд, относящегося к Сейшельским островам. Эта область не была включена в поисковую операцию.

Макмэхон направил свое заключение в бюро транспорта и безопасности Австралии, где допустили, что изображение на фото может быть пропавшим самолетом.

Фото: twitter.com/AirCrashMayday

​Boeing 777 пропал над Индийским океаном 8 марта 2014 года. Он следовал из Куала-Лумпура в Пекин. На его борту находились 239 человек. Обломки и тела пассажиров до сих пор не нашли.

Напомним, что ранее у берегов Австралии потерпел крушение конвертоплан (гибрид вертолета и самолета) ВВС США. На его борту находились более 20 военных.

Как сообщала "Страна", в Австралии самолет вернулся в аэропорт из-за дыры в двигателе.