Великобритания и ЕС договорились о переносе реальных сроков выхода из Евросоюза - Brexit.

Об этом сообщает ВВС.

Соответствующее соглашение заключили глава делегации Евросоюза Мишель Барнье и представитель Великобритании Дэвид Дэвис.

После выхода из состава Евросоюза 29 марта 2019 Великобритания до декабря 2020 сможет оформлять Brexit. На этот период страна сохранит все права Евросоюза, кроме возможности голосовать.

Мишель Барнье и Дэвид Дэвис назвали договоренности "решающими".

Напомним, что ранее комитет по Brexit в Палате общин британского парламента предложил перенести дату выхода из ЕС из-за некоторых спорных вопросов, решение которых затягивается. Среди них - вопрос границы между Северной Ирландией и Ирландией.

Как сообщала "Страна", в Великобритании подсчитали, что выход из Евросоюза без полноценного торгового соглашения (так называемый "жесткий" Brexit) обойдется бюджету в 80 млрд фунтов стерлингов ($112 млрд).