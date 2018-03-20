После того, как четырех подозреваемых в убийстве многодетной матери в Фастове взяли под стражу на два месяца без альтернативы внесения залога, они заявили о подаче апелляциина арест, а семья убитой попросила полицию, чтобы им предоставили охрану.

Об этом сообщает ТСН.

Подозреваемых четверо, все они киевляне, признают вину лишь двое исполнителей – это вероятный убийца Алексей Ермолаев и его сын Дмитрий. На суде убийца не смог объяснить, почему решился на такой шаг.

По данным следствия, мотивом расправы над 42-летней вдовой Лилией Гордеевой, у которой осталось трое детей, стала автомойка в селе Путровка. Бизнес перешел к ней от покойного мужа, который основал его пополам с ныне главной подозреваемой в организации убийства - бизнесвумен Аллой Домасенко. В организации убийства подозревается также ее сын Иван.

Напомним, что 13 марта исполнитель заказного убийства подстерег женщину, которая шла в садик за 3-летним сыном, и ножом нанес ей 24 ранения. После этого он оставил место происшествия.

Как сообщала "Страна", заказчики убийства многодетной матери в Фастове Киевской области оценили совершения преступление за 12 тысяч долларов. Об этом на брифинге сообщил прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов.

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