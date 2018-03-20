Министерство обороны США раскритиковало Турцию за наступление в сирийском Африне.

Об этом сообщает "Коммерсант".

Представитель Пентагона полковник Роберт Мэннинг отметил, что США встревожены тем, как боевые действия могут отразиться на усилиях коалиции в борьбе с ИГИЛ.

№Нас беспокоит ситуация, сложившаяся на северо-западе Сирии, и мы призываем все стороны сосредоточиться на борьбе с ИГ, урегулировании сирийского конфликта и защите гражданских лиц. Мы хотели бы, чтобы боестолкновения там прекратились до того, как у ИГ появится возможность перегруппировать свои силы на востоке Сирии", - сказал он.

Мэннинг добавил, что уверен, что расширение Турцией операции за пределы приграничных районов привлечет туда еще больше противоборствующих сил и осложнит и гуманитарную ситуацию.

Напомним, что 18 марта Турция заявила, что сирийский Африн взят под контроль турецкой армией при поддержке сирийской оппозиции.

Как сообщала "Страна", ранее Анкара заявила о 2 059 убитых боевиках с начала операции "Оливковая ветвь" в Африне.