Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) направило США просьбу о выведении украинской металлопродукции из-под действия 25%-ных импортных пошлин.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам торгового представителя Украины Наталии Микольской, советнику по экономическим вопросам посольства США в Украине Дж. Полу Шутте передали письмо премьер-министра Владимира Гройсмана руководству США относительно исключения украинской металлургической продукции из-под действия мер.

По данным таможенной статистики Государственной фискальной службы, украинский экспорт черных металлов в 2017 году возрос на 20% по сравнению с 2016 годом – до $8,665 млрд. На черные металлы за минувший год пришлось 20,03% общего объема поступлений от экспорта товаров против 19,93% за предыдущий. Импорт аналогичной продукции вырос в минувшем году на 42% - до $1,134 млрд.

Напомним, что компании из Украины и ЮАР признаны виновными в нанесении ущерба американской промышленности в результате поставок катанки из углеродной и легированной стали по ценам ниже рыночных .

Как сообщала "Страна", Дональд Трамп заявил, что откажется от введенных им пошлин на ввоз в страну изделий из стали и алюминия, только если страны ЕС отменят свои пошлины на импорт американских товаров.