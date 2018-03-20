Во вторник, 20 марта, в Украине на дорогах гололедица. Днем в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях сильные осадки (снег, мокрый снег), местами налипание мокрого снега, гололед.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

На западе также обещаю снег, на Закарпатье - мокрый снег. Днем до -2...-5. В Ужгороде днем 0...+2.

На севере - снег. Днем -3...-6.

На востоке сегодня снег и мокрый снег. Дневная температура 0...-5.

В Киеве 20 марта обещают снег. Днем -4...-6.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 19 по 26 марта.

Как сообщала "Страна", в Украине из-за морозов и снегопадов замерзают прилетевшие аисты.