В Харькове пьяный водитель, пытаясь скрыться от преследования, въехал в полицейскую машину, двое правоохранителей госпитализированы, сообщает портал dtp.kiev.ua.

"Автомобиль, совершивший ДТП, скрываясь с места происшествия, въехал в полицейскую машину, Toyota Prius. Водитель, совершивший наезд, находился в нетрезвом состоянии", – сказано в сообщении.

Инцидент произошел вечером 19 марта.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

У одного из правоохранителей сотрясение головного мозга. Пострадавшие сотрудники полиции доставлены в больницу.

В машине правонарушителя находились женщина и трехлетний ребенок.

Напомним, 18 марта в Киеве на площади Победы полицейский Prius угодил в ДТП.

Позже появилось видео аварии на площади Победы в Киеве, где полицейский автомобиль врезался в Renault.