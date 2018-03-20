В Харькове пьяный водитель с женщиной и трехлетним ребенком протаранил патрульное авто
В Харькове пьяный водитель, пытаясь скрыться от преследования, въехал в полицейскую машину, двое правоохранителей госпитализированы, сообщает портал dtp.kiev.ua.
"Автомобиль, совершивший ДТП, скрываясь с места происшествия, въехал в полицейскую машину, Toyota Prius. Водитель, совершивший наезд, находился в нетрезвом состоянии", – сказано в сообщении.
Инцидент произошел вечером 19 марта.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
У одного из правоохранителей сотрясение головного мозга. Пострадавшие сотрудники полиции доставлены в больницу.
В машине правонарушителя находились женщина и трехлетний ребенок.
Напомним, 18 марта в Киеве на площади Победы полицейский Prius угодил в ДТП.
Позже появилось видео аварии на площади Победы в Киеве, где полицейский автомобиль врезался в Renault.