Физики обнаружили, что эффективность полоскания ткани в чистой воде во время стирки в первую очередь определяется не скоростью потока жидкости или диффузией частиц грязи, а эффектом диффузиоосмоса - движением частиц в жидкости под действием градиента концентрации растворенных в воде веществ. Именно благодаря нему удается эффективно "вытягивать" частицы грязи из микрометровых каналов между волокнами ткани, пишут ученые в Physical Review Applied.

Процесс очистки ткани от грязи во время стирки с помощью стирального порошка состоит из двух основных стадий. Первая стадия - это отрыв закрепленных на волокнах ткани частиц грязи и их связывание с поверхностно-активными веществами стирального порошка. Вторая стадия - транспорт образовавшихся частиц с потоком жидкости наружу. Если эффективность первой стадии зависит в первую очередь от химического состава чистящего средства, то на втором этапе скорость процесса определяется возможностью попадания частиц в поток жидкости. Во время стирки ткань полощут в чистой воде, чтобы с помощью потока чистой воды избавить текстильный материал от мыльной воды и связанных частиц грязи.

И если в довольно широких "проточных" каналах между крупными волокнами этот процесс проходит довольно быстро, то "вытянуть" частицы грязи из тупиковых каналов и замкнутых пространств между микроволокнами значительно сложнее. Если бы такой процесс определялся только диффузией частиц, то ткань стала бы чистой только спустя несколько часов непрерывного полоскания.

Тем не менее, даже более короткое полоскание в чистой воде оказывается весьма эффективным. До настоящего момента было непонятно, по каким именно механизмам происходит процесс очистки замкнутых пространств с низкой скоростью потока жидкости внутри ткани, поэтому не удавалось управлять этим процессом и повышать его эффективность.

Напомним, в Украине собираются запретить стиральные порошки и шампуни с фосфатами.

Еще мы писали о том, как ученые создали из графена стойкую краску для волос, которую можно смывать сколько угодно.