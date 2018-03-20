Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что у нее не вызвали удивления итоги президентских выборов в России.

"Мы не удивлены итогами выборов", - заявил в понедельник заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, отвечая на вопросы репортеров, которые сопровождают Трампа на борту президентского самолета по пути в город Манчестер (штат Нью-Гэмпшир).

"Что это означает?" - задали Гидли уточняющий вопрос журналисты. "Это означает, что мы не удивлены итогами выборов", - повторил он.

"Мы будем работать над тем, чтобы улучшить отношения с Россией, и мы заставим Россию заплатить высокую цену в тех случаях, когда она угрожает нашим интересам. Но мы также изучаем возможности для совместной деятельности, когда это отвечает нашим интересам", - добавил заместитель пресс-секретаря.

По словам Гидли, телефонная беседа президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным пока не планируется.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель сердечно поздравила Путина с победой на выборах президента России.

Также Путин заявил, что не собирается "разгонять гонку вооружений".