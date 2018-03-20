Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве в 2018 году граждан России, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев.

Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Призвать в 2018 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в ВС РФ, в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности", - говорится в указе.

Военные сборы будут проводиться в сроки, согласованные с органами исполнительной власти российских субъектов. Исключения составляют сроки проведения проверочных сборов, которые определяются Минобороны.

Указ вступил в силу 19 марта 2018 года.

Как сообщалось, ранее Путин, который в очередной раз стал президентом России, заявил, что не собирается "разгонять гонку вооружений".

Меркель сердечно поздравила Путина с победой на выборах президента России.