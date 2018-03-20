Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявляет, что его страна требует от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, иначе Венгрия будет блокировать важные для Украины встречи на уровне Европейского Союза и Организации Североатлантического договора (НАТО).

Об этом он заявил журналистам в рамках своего участия в Совете Европейского Союза на уровне министров иностранных дел, передает УНИАН.

"Что касается Украины, Венгрия не располагает другими инструментами, кроме как блокировать международные, европейские и евроатлантические устремления Украины", - подчеркнул глава венгерского МИД.

По его словам, Венгрия также не будет поддерживать проведение встречи министров обороны ЕС-Украина, запланированной на апрель, и саммита НАТО-Украина, запланированного этим летом.

Министр отметил, что Венгрия поддержит проведение этих встреч только в том случае, "если Украина будет выполнять свои международные обязательства и условия по удовлетворению прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье".

Также на заседании Совета ЕС глава МИД Венгрии попросил европейских министров "не быть в стороне", когда, по его убеждению, "Украина осуществляет нарушения международного права".

В то же время Сийярто призвал европейских министров "четко заявить, что соблюдение международного права является одной из предпосылок для дальнейшего прогресса и поддержки на пути к европейской интеграции".

"Тот факт, что такая страна как Украина занимает геополитически важную позицию, не означает, что она освобождена от соблюдения международного права или от ее обязательства защищать меньшинства, проживающие на ее территории", - отметил министр иностранных дел Венгрии.

Ранее в МИД Венгрии заявили, что украинские власти "брутально атакуют" национальные меньшинства.

Глава украинского МИД Павел Климкин обвинил Венгрию в политических манипуляциях.