Посольство Украины в Польше осудило манифестации польских националистических организаций, которые возле посольства Украины в Варшаве "произносили антиукраинскую пропаганду".

Об этом говорится в заявлении посольства Украины.

"Посольство Украины в Республике Польша осуждает манифестацию отдельных польских националистических организаций, которые 19 марта 2018 года собрались возле посольства в Варшаве и произносили антиукраинскую пропаганду. Сознательно или бессознательно, но своими действиями и высказываниями они разжигают нетерпимость, действуя в интересах Кремля", - заявило украинское посольство.

Фото: facebook.com/AmbasadaUkrainywPolsce

Ранее сообщалось, что Польша может выслать российских дипломатов в знак солидарности с Британией.

Еще отметим, что Польша потребовала наказать виновных во взрыве возле Мемориала орлят во Львове.