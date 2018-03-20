На Луне люди оставили около 180 тонн мусора, включая флаги, спутники, молотки и золотую оливковую ветвь, заявили эксперты агентства NASA.

Так, на поверхности космического объекта на сегодняшний день имеется множество предметов, брошенных астронавтами.

Фото: boingboing.net

По словам историка Уильяма Барри, большую часть мусора на Луне оставили участники миссии, выполняемой в рамках программы "Аполлон". Авторы реализовали ее в период с 1969 по 1972 годы. Другие предметы остались после деятельности агентств России, США, Индии и Японии.

Сейчас эти показатели достигают отметки в 181 тонну, что равняется 5-ти автоматическим станциям проекта "Рейнджер". Также на поверхности космического тела имеются старейшие обломки аппаратов, отправленных для изучения вероятности посадки кораблей.

На Луне остались искусственные спутники, необходимые для картографирования местности. Все эти устройства разбились и стали частью мусора, оставленного людьми. На увеличивающейся свалке есть и модель LCROSS, зондировавшая кратеры. Ее ученые отправили на космический объект, чтобы узнать о наличии воды и водорода. По словам Уильяма Барри, научные работники имеют возможность наблюдать за предметами и фиксировать уровень вакуума и излучения.

Как сообщала "Страна", ученые нашли на Луне достаточно воды для колонизации единственного спутника Земли.

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