В течение первого месяца текущего года украинцев стало меньше на 21,5 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

"Численность населения в Украине, по оценке, на 1 февраля 2018 года составила 42 млн 364,9 тысяч человек. В течение января 2018 года численность населения уменьшилась на 21,5 тысяч человек", - говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

Отмечается, что превышение числа умерших над числом живорожденных остается существенным: на 100 умерших приходится только 56 рожденных.

Ранее сообщалось, что по данным Госстата население Украины только за 2017 год сократилось почти на 200 тысяч человек.

Еще отметим, что после Нового года украинцы на четверть сократили свои покупки.