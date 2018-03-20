В текущем году китайский производитель Xiaomi поставил для себя серьезную целю – выпуск трех смартфонов, поддерживающих функцию беспроводной зарядки. Об этом сообщает VistaNews.

Первым в бой пойдет Mi MIX 2S, презентация которого запланирована на 27 марта. Смартфон Mi 7 поклонники техники от Xiaomi увидят приблизительно в мае-июне. Последним флагманом с функцией беспроводной зарядки станет Mi MIX 3, готовящийся выйти на мировой рынок мобильных девайсов в сентябре-октябре.

Цена и технические характеристики смартфонов станут известны, скорее всего, в день премьеры.

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