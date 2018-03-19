Бразильский полузащитник "горняков" Бернард подтвердил, что не будет продлевать контракт с Шахтёром. Ему не понравился снизившийся уровень чемпионата Украины.

Об этом футболист рассказал в интервью передаче "Про футбол".

"Последние годы в Шахтере были непростыми. Из-за травмы плеча решил отправиться на операцию, ведь тяжело переносил нагрузки. Приходилось играть через боль. Хочу быстро восстановиться, но нужно время. Думаю, мне нужно около четырех месяцев. Когда закончится контракт с Шахтером хочу уйти в другой клуб. Возможно, вернусь в Бразилию. Пока не знаю, где продолжу свою карьеру. В Украине непросто играть, ведь не хватает матчей уровня Лиги чемпионов, а чемпионат не такой сильный, как раньше, и он меня не устраивает", - отметил бразилец.

Бернард выступает за Шахтер начиная еще с 2013 года. На его счету 157 отыгранных матчей и 28 забитых голов.

Видео: youtube.com/ПРОФУТБОЛ

Как сообщала "Страна", гендиректор Шахтера рассказал, кто покинет команду после сезона.

Отметим, что римские обидчики Шахтера попали на Барселону.