Резюме изобретателя iPhone и учредителя легендарной компании Apple Стива Джобса продали на аукционе. Несмотря на орфографические и пунктуационные ошибки в заявлении, лот был продан за $174,757 на RR-аукционе.

Лот представляет собой бланк, датированный 1973 годом, заполненный Джобсом от руки и с ошибками. В частности, изобретатель написал со строчной буквы свою фамилию и название колледжа в штате Орегон, в котором он учился всего шесть месяцев.

В графе "особые способности" значится "инженер технологий и дизайна". Также Джобс уведомлял работодателя о том, что у него нет домашнего телефона.

Следует отметить, что документ принадлежит компании Hewlett-Packard: именно туда Джобс пытался устроиться 45 лет назад.

Ранее сообщалось, что мариупольский портрет Cтива Джобса хотят приобрести в компании Apple.