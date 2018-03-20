Резюме Стива Джобса, с которым он пытался устроиться на работу, ушло с молотка
Резюме изобретателя iPhone и учредителя легендарной компании Apple Стива Джобса продали на аукционе. Несмотря на орфографические и пунктуационные ошибки в заявлении, лот был продан за $174,757 на RR-аукционе.
Лот представляет собой бланк, датированный 1973 годом, заполненный Джобсом от руки и с ошибками. В частности, изобретатель написал со строчной буквы свою фамилию и название колледжа в штате Орегон, в котором он учился всего шесть месяцев.
В графе "особые способности" значится "инженер технологий и дизайна". Также Джобс уведомлял работодателя о том, что у него нет домашнего телефона.
Следует отметить, что документ принадлежит компании Hewlett-Packard: именно туда Джобс пытался устроиться 45 лет назад.
Ранее сообщалось, что мариупольский портрет Cтива Джобса хотят приобрести в компании Apple.