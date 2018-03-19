Опубликовано видео с места пожара автомобиля Hyundai на проспекте Бандеры в Киеве
Вечером в понедельник, 19 марта в Киеве на проспекте Бандеры загорелся легковой автомобиль. Пламя вспыхнуло под капотом авто Hyundai.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
Инцидент произошел рядом с ТРЦ Блокбастер, на дороге по направлению к Троещине.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Видео: facebook.com/KyivOperativ
Видео: youtube.com/Kyiv Operativ
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