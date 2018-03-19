Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд стал вторым из западных лидеров, поздравивших Владимира Путина с переизбранием на пост президента Российской Федерации.

Напомним, ранее Меркель сердечно поздравила Путина с победой на выборах президента России.

Заявление главы совета распространила пресс-служба организации. Генсек Совета Европы выразил надежду, что новый мандат Путина на пребывание на посту президента будет периодом мира и процветания для россиян.

"В Совете Европы мы надеемся, что ваш новый мандат будет периодом мира и процветания для российского народа. Россия является важным членом нашей организации. Я надеюсь, что в ближайшие годы вашего президентства ваша страна будет активно участвовать во всей деятельности Совета Европы, соблюдая общие стандарты прав человека, демократии и верховенства права в пользу всему российскому народу", - подчеркнул Ягланд.

По его словам, "в этот особенно сложный для Европы период наш общий долг - работать вместе для консолидации и усиления нашего общего европейского законодательного пространства и пространства прав человека от Лиссабона до Владивостока".

Как сообщала "Страна", у экс-главы НАТО Расмуссена есть два кардинально разных прогноза на президентство Путина.

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