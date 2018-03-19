В соцсетях распространяется ролик с нардепом Надеждой Савченко в Верховной Раде.

На видео, которое размещают пользователи у себя в Facebook, нардеп вся в черном стоит в пустом сессионном зале, а затем выкрикивает фразу "Ба-бах! Що, вср*лися?".

Судя по всему создатели ролика обыгрывали обвинения, которые выдвинул в адрес Савченко генпрокурор Луценко. Он заявил, что Надежда со своими соратниками планировала выстрелами из минометов обрушить купол Рады, а потом добить депутатов автоматными очередями.

Напомним, ранее у Порошенко пообещали показать в Верховной Раде "шокирующее" видео с Надеждой Савченко, а также рассмотреть снятие с нее неприкосновенности, арест и задержание.

Сама же Надежда обратилась к Порошенко с просьбой уволить генпрокурора Луценко.