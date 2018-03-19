Основатели стартапа Netcome заявили об изобретении способа сохранения памяти человека.

Об этом сообщает runews24.

Так, если кровь только что умершего человека заменить на специальную бальзамирующую жидкость, то можно полностью сохранить его память в "цифровом облаке".

Специальная жидкость способна зафиксировать расположение нейронов в мозге, благодаря чему появляется возможность их оцифровать и загрузить в облако.

По словам разработчиков, технология уже была опробована на кроликах, и за разработку ученые получили премию Brain Preservation Foundation.

Цифровую копию мозга человека обещают представить к 2024 году. Данную технологию планируют сделать коммерческой услугой. При этом, один из создателей стартапа Роберт Макинтайр первым подал заявку на оцифровку мозга.

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