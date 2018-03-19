В Украине снова пошла в рост тенденция к похищению людей силовиками. Паворадикалы при попустительстве полиции нападают на журналистов и активистов, а судебная система оправдывает "титушек".

Таковы основные тезисы нового доклада ООН по правам человека в Украине. Он охватывает период с 16 ноября прошлого и по 15 февраля нынешнего года.

Есть вопросы и к "другой стороне". В "ЛДНР" продолжаются незаконные аресты и гонения на сектантов, а в Крыму резко упало изучение украинского языка. Правда, при этом выросло изучение крымскотатарского.

"Страна" проанализировал 70 страниц доклада Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

Кто виноват в обстрелах на Донбассе

Основную долю жертв спровоцировали обстрелы из разных видов артиллерии. За отчетный период от них пострадало 47 человек. Это на 66% больше, чем за лето и осень.

Большинство из них – 35 – получили ранения или погибли (два человека) на неподконтрольной территории. ООН возлагает вину за это на украинскую армию. Сепаратистов же доклад обвиняет в гибели одного и ранении 11 человек на территории, подконтрольной властям Украины.

В докладе описывается обстрел Новолуганского, который осуществили сепаратисты. В ООН отмечают, что ВСУ разместили свои казармы вблизи от школы и детсада, куда угодили снаряды противника.

Помимо обстрелов зафиксированы грабежи домовладений на линии разграничения со стороны ВСУ, говорится в докладе.

Пытки и похищения в Украине

Из 66 зафиксированных случаев за большую часть – 38 – несет ответственность правительство Украины, 28 – на совести "республик".

Впрочем, делают ремарку в ООН, доступ на неподконтрольные территории у них ограничен, поэтому таких случаев там может быть больше.

Представители миссии пообщались с людьми, которых обменяли в декабре 2017 года. Все они до обмена содержались под стражей в нечеловеческих условиях, подвергались пыткам, жестокому обращению, сексуальному насилию, угрозам насилия. Также им не гарантировался справедливый суд.

Причем в 2017 году снова усилилась тенденция 2014-2015 годов к похищениям людей и выбиванию из них признательных показаний на территории, подконтрольной Украине.

Одна жертва сказала о своих похитителях: "Я думал, что это бандиты − вся ситуация выглядела именно так".

Жертвы сообщали, что им завязывали глаза или натягивали на голову мешок, надевали наручники и отвозили в незнакомое место (здание, подвал, гараж), где били, угрожали изнасилованием, имитировали казнь или насиловали, заставляя при этом признаться в сотрудничестве с ФСБ или сепаратистами.

Пытали также током, душили противогазом, выворачивали суставы. Это продолжалось от нескольких часов до нескольких дней или недель, в течение которых жертвы находились с завязанными глазами - или же закрывали свои лица те, кто пытал.

Основной "поток" незаконно задержанных обеспечивали добровольческие батальоны.

Затем уже "признавшуюся" жертву или переводили сразу в СБУ, или "отпускали" на улицу, где ее немедленно арестовывала та же СБУ. Теперь задержание регистрировалось, уведомлялись родственники, а задержанному сообщали о подозрении.

В официальном СИЗО медики закрывали глаза на следы травм и ударов, говорят в ООН.

Истязаниям больше подвергались захваченные в плен члены отрядов сепаратистов. Как минимум 25 человек таких арестантов сидят без доступа к адвокату.

Незаконные аресты в "ЛДНР"

На неподконтрольных территориях лишение свободы поставлено на поток и не регламентировано никакими международными нормами, говорят в ООН.

С лета 2017 года – семь новых случаев таких задержаний и "посадок". Жертвы в основном были задержаны "Министерством государственной безопасности" или "УБОП" на блокпостах, дома или на работе. Часто после этого к задержанным приходили с обыском.

15 января 2018 года "МГБ ДНР" признало, что в 2017 году по подозрению в шпионаже и госизмене задержало 246 человек, 148 из которых жили на территории, контролируемой вооруженными группами. Данных по "ЛНР" нет.

В ООН описали, как проходит задержание в "ДНР". Оно начиналось с "административного ареста" на 30 суток, в течение которого арестованные пребывали без связи с внешним миром.

Потом обычно предоставлялся доступ к адвокату, повышалась вероятность свидания с родственниками. Однако "прокурор" часто выдавал приказ с новыми основаниями для содержания под стражей.

В "ЛНР" все намного жестче. 2 февраля 2018 года "Народный совет" внес изменения в "Закон о военном положении", включив в него понятие "превентивный арест" на срок до 60 дней. Такой "арест" может применяться на основании личного решения топ-силовиков.

Как говорится в докладе, в "ЛДНР" продолжали нарушать свободу религии и убеждений. 2 февраля в Луганске запретили все религиозные группы, не связанные с традиционными религиями - например, "Свидетелей Иеговы".

88 детей без света и воды

Проблема с переселенцами и соцвыплатами в Украине не решается.

В ООН отметили, что власти Украины не выполняют решения Верховного суда, которое отменяет дискриминационное постановление Кабмина №365 – о запрете выплаты пенсий тем, кто не зарегистрирован как переселенец.

Кстати о переселенцах. Те, кто живет в общежитиях за счет государства, часто находятся в нечеловеческих условиях. ООН приводит случай в Житомирской области, когда в санатории "Тетерев", где массово живут переселенцы, отключили свет за неуплату.

В итоге сто взрослых и 88 детей сутки оставались без электричества, воды и отопления. Людям включили системы жизнеобеспечения только после вмешательства ООН.

Цензура и СМИ

Власти не нашли виновных в убийстве Павла Шеремета. В Украине закрывают глаза на постоянные нападения на журналистов со стороны праворадикалов и государственное давление на СМИ.

ООН задокументировала девять случаев нападений или применения силы к журналистам и 10 нападений на отдельных лиц, мирные собрания и общественные мероприятия. Нападали как силовики, так и праворадикалы, которые действовали безнаказанно.

Также в организации удивляются отсутствию прогресса в расследовании дела против сайта "Миротворец", открытому по нарушению неприкосновенности частной жизни.

ООН отмечает, что полиция не смогла установить правонарушителей, хотя информация о руководителях этого сайта общеизвестна. В докладе говорится, что "Миротворец" курирует народный депутат, который занимал должность советника главы МВД (речь об Антоне Геращенко - ред.).

Кроме того, один из государственных банков перестал предоставлять услуги фигурантам "Миротворца" (скорее всего, речь о Приват-банке – ред.).

Крайне правые националистические организации вызывают особую обеспокоенность у чиновников ООН.

"Они ставят под сомнение принцип недискриминации путем пропаганды идеологии, основанной на расизме, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Эти группы также участвуют в нападениях на отдельных лиц на основе их гендерной идентичности и сексуальной ориентации", - говорится в отчете.

Доклад изобилует примерами давления ультраправых и силовиков на журналистов.

Это и нападение на "Радио Свобода", которое снимало свадьбу сына Луценко, и избиение журналистов в Святошинском суде, когда в полицию попал журналист "Страны" Кирилл Малышев.

Вспомнили в ООН и блокаду телеканала NewsOne, которую организовало "Братство" Корчинского, а также избиение корреспондента канала Руслана Коцабы активистом "Правого сектора".

В отчет ООН также попало нападение на офис "Союза православных журналистов" и угрозы С-14 журналистке блогера Анатолия Шария. В отчет также попал захват офиса "Вестей" и многие другие эпизоды, о которых рассказывала "Страна".

Среди других фактов цензуры ООН отмечает запрет ввоза некоторых книг. С 1 января 2017 года Госкомитет телевидения и радиовещания запретил 30 книг, изданных в Российской Федерации - в частности переведенную на русский язык книгу "Сталинград" британского историка Энтони Бивора.

Проблемы с правосудием. Власть оправдывает "титушек"

С правовой точки зрения сомнительным оказался обмен пленными, который произошел в декабре.

В ООН считают, что многих арестованных в Украине заставили оговорить себя, чтобы их могли отпустить по обмену. "Даже если уголовные дела были плохо обоснованы, что по сути лишало их доступа к правосудию", - заявлено в докладе.

Кроме того, всех отпущенных на свободу могут опять посадить по тем же обвинениям, опасаются в ООН:

"Лица, которые были освобождены, но судебный процесс над которыми не был закончен или дела которых не были закрыты, могут подвергаться опасности повторного ареста в случае возвращения на территорию, контролируемую правительством - или осуждения по результатам заочного судебного разбирательства".

Также в ООН считают, что власть Украины уводит из-под удара "титушек". "Мы обеспокоены специальным отношением, которое, кажется, обеспечено "титушкам", в результате чего жертвам их преступлений отказывается в правосудии", - говорится в докладе, упоминая дело убийцы Юрия Крысина и его подельников.

По "делу 2 мая" продолжается предвзятое отношение к подозреваемым: "Следствие и судебные процессы … носили односторонний характер, что отрицательно сказывается на правах жертв и обвиняемых. Двое оправданных ответчиков (члены групп сторонников федерализации), были сразу же повторно арестованы 18 сентября 2017 года".

В докладе говорится, что подозреваемым не дают видеться с адвокатами.

Также не расследуются факты давления на судей, которые ведут дела о массовых беспорядках, спровоцированными проукраинскими активистами в Одессе – хотя свидетели уже опознали возможных виновников.

Украинский в Крыму исчезает

На полуострове по-прежнему ведется принудительный призыв в российскую армию. В ООН считают это нарушением прав человека.

Вторая претензия – это уменьшение доли учащихся на украинском языке. Их количество упало на 97%.

Впрочем, в докладе не указано, виной тому политика властей или же сознательный выбор школьников и студентов. Кроме того, резко (примерно на 50 процентов) уменьшилось количество детей, которые изучают украинский язык как внешкольный предмет.

А вот показатели обучения на крымско-татарском языке выросли до уровня 2013 года, фиксируется в докладе. На нем получают образование около 5600 учащихся (3% школьников). Еще 21 600 детей учат крымскотатарский в рамках внешкольных мероприятий, а это рост по сравнению в прошлыми годами.

При этом в докладе отмечается, что 28 декабря российские власти разослали муниципалитетам через Министерство образования, науки и молодежи аннексированного Крыма "Дорожную карту по выбору языка обучения".

"Этот документ устанавливает механизм, который позволяет родителям требовать, чтобы их дети получали образование на родном языке. В частности, руководство школ должно информировать родителей об их праве выбирать язык обучения, о возможностях обучения на других языках, кроме русского, и о наличии соответствующих педагогов. УВКПЧ приветствует этот шаг, потенциально способный расширить доступ к образованию на родном языке, при условии эффективной реализации этого документа в общеобразовательных школах", - отмечается в докладе.

В числе нарушений прав человека со стороны российской власти в аннексированном Крыму в докладе отмечается призыв в Вооруженные силы РФ. При этом отмечается также и два первых приговора суда за уклонение от призыва.

Кроме того ООН констатирует, что 78 крымских татар и двое мужчин мусульман были оштрафованы207 за проведение одиночных пикетов 14 октября 2017 года в знак протеста против ареста других крымских татар якобы за членство в террористических или экстремистских организациях.

"УВКПЧ отмечает, что в вышеупомянутых решениях отсутствуют доказательства того, что публичные акции в форме одиночных пикетов могли повредить интересам национальной безопасности, общественной безопасности или общественного порядка, что является единственным разрешенным основанием для ограничения осуществления права на мирные собрания в соответствии с международным правом в области прав человека", - говорится в докладе.

В ООН отмечают, что и Украина дискриминирует крымчан. На материковой части страны идет тенденция к ограничению доступа лиц из Крыма к некоторым государственным услугам. От них на каждом шагу требуют справку переселенца – как и жителей Донбасса. Без этого им даже не дают открывать счета в банках.