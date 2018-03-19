Исследователи создали из оксида графена темную краску для волос. Она равномерно покрывает волос и за счет этого окрашивает его в темный цвет и одновременно служит антистатиком.

Окрашенные такой краской волосы сохраняют цвет и антистатические свойства, даже если помыть голову примерно 30 раз, сообщается в журнале Chem.

Техники окрашивания волос можно разделить на два основных вида. При прямом окрашивании краситель обволакивает волос и придает ему цвет. При этом окрашенные таким образом волосы могут выдержать всего несколько сеансов мытья головы. Для долгосрочного окрашивания применяется другая техника, при которой вещества краски проникают в кортекс волоса, а также взаимодействуют с меланином, отвечающим за естественный цвет волоса.

Фото: sciencedirect.com

Исследователи под руководством Цзясина Хуана создали краску, которая не взаимодействует с веществами волоса, но при этом выдерживает много циклов мытья без потери свойств. Для этого они использовали оксид графена в виде хлопьев с диаметром около нескольких микрометров. Поскольку сам по себе оксид графена практически прозрачен, исследователи решили добавить в состав краски аскорбиновую кислоту, реагирующую с оксидом графена, после чего он превращается в непрозрачный восстановленный оксид графена. Помимо этого они добавили в состав хитозан, который служит диспергирующим агентом для образования коллоидного раствора и обеспечивает адгезию графеновых частиц с волосом.

Кроме окрашивания такая краска может служить в качестве антистатика, а также рассеивает тепло от головы из-за высокой теплопроводности графеновых пластинок. Авторы продемонстрировали окрашивание, распылив раствор на светлые волосы. После этого они протестировали устойчивость красителя и оказалось, что цвет и антистатические свойства практически не меняются после 30 раз мытья волос с помощью шампуня.

Исследователи показали, что степень окрашивания можно регулировать не только концентрацией оксида графена при нанесении, но и после нанесения. Для этого можно не добавлять в раствор аскорбиновую кислоту и восстанавливать оксид графена, облучая его ультрафиолетовым излучением.

Графен (англ. graphene) - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом и соединённых в гексагональную двумерную кристаллическую решётку. Его можно представить как одну плоскость графита, отделённую от объёмного кристалла. По оценкам, графен обладает большой механической жёсткостью и рекордно большой теплопроводностью. Высокая подвижность носителей заряда (максимальная подвижность электронов среди всех известных материалов) делает его перспективным материалом для использования в самых различных приложениях, в частности, как будущую основу наноэлектроники и возможную замену кремния в интегральных микросхемах.

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