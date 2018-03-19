Исследователи создали из оксида графена темную краску для волос. Она равномерно покрывает волос и за счет этого окрашивает его в темный цвет и одновременно служит антистатиком.

Окрашенные такой краской волосы сохраняют цвет и антистатические свойства, даже если помыть голову примерно 30 раз, сообщается в журнале Chem.

Техники окрашивания волос можно разделить на два основных вида. При прямом окрашивании краситель обволакивает волос и придает ему цвет. При этом окрашенные таким образом волосы могут выдержать всего несколько сеансов мытья головы. Для долгосрочного окрашивания применяется другая техника, при которой вещества краски проникают в кортекс волоса, а также взаимодействуют с меланином, отвечающим за естественный цвет волоса.

Фото: sciencedirect.com

Исследователи под руководством Цзясина Хуана создали краску, которая не взаимодействует с веществами волоса, но при этом выдерживает много циклов мытья без потери свойств. Для этого они использовали оксид графена в виде хлопьев с диаметром около нескольких микрометров. Поскольку сам по себе оксид графена практически прозрачен, исследователи решили добавить в состав краски аскорбиновую кислоту, реагирующую с оксидом графена, после чего он превращается в непрозрачный восстановленный оксид графена. Помимо этого они добавили в состав хитозан, который служит диспергирующим агентом для образования коллоидного раствора и обеспечивает адгезию графеновых частиц с волосом.

Кроме окрашивания такая краска может служить в качестве антистатика, а также рассеивает тепло от головы из-за высокой теплопроводности графеновых пластинок. Авторы продемонстрировали окрашивание, распылив раствор на светлые волосы. После этого они протестировали устойчивость красителя и оказалось, что цвет и антистатические свойства практически не меняются после 30 раз мытья волос с помощью шампуня. 

Исследователи показали, что степень окрашивания можно регулировать не только концентрацией оксида графена при нанесении, но и после нанесения. Для этого можно не добавлять в раствор аскорбиновую кислоту и восстанавливать оксид графена, облучая его ультрафиолетовым излучением.

Графен (англ. graphene) - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом и соединённых в гексагональную двумерную кристаллическую решётку. Его можно представить как одну плоскость графита, отделённую от объёмного кристалла. По оценкам, графен обладает большой механической жёсткостью и рекордно большой теплопроводностью. Высокая подвижность носителей заряда (максимальная подвижность электронов среди всех известных материалов) делает его перспективным материалом для использования в самых различных приложениях, в частности, как будущую основу наноэлектроники и возможную замену кремния в интегральных микросхемах. 

 

Ранее "Страна" сообщала, что ученые выяснили, как компьютерные игры влияют на агрессивность человека.

Также мы рассказывали, что принцесса Кейт Миддлтон пожертвовала больным раком детям свои волосы.

Подписывайся на рассылку новостей Страны в Facebook. Узнавай первым самые важные и интересные новости!