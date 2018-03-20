В деле о пожаре в лагере "Виктория" прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении двух должностных лиц ГУ ГСЧС в области. Об этом говориться на сайте Одесской прокуратуры.

Следователи прокуратуры завершили досудебное расследование в отношении двух должностных лиц Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в Одесской области, говорится в сообщении.

Бывший руководитель Киевского отдела ГУ ГСЧС в Одесской области и действующий инспектор подозреваются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Обвинительный акт в отношении указанных лиц прокуратура Одесской области направила в суд для рассмотрения по существу.

Обвинительный акт в отношении инспектора ГСЧС, который является обвиняемым по делу пожара в лагере "Виктория", уже поступил в суд, сообщает портал "Судебная власть Украины".

Обвиняемый работает ведущим инспектором районного отдела ГУ ГСЧС Украины в Одесской области. В его полномочия входит осуществление государственного надзора за соблюдением и выполнением требований законодательства в сфере пожарной безопасности.

Сторона обвинения утверждает, что инспектор был осведомлен о нарушении правил пожарной безопасности и возможных последствиях, однако не подготовил и не составил соответствующий рапорт, с которым должен был обратиться в административный суд, потребовав полного или частичного приостановления работы комплекса «Виктория». Кроме того, не предпринял мер, направленных на приведение состояния указанного объекта в соответствие с правилами пожарной безопасности.

В то же время на рассмотрении в суде находятся обвинительные акты в отношении директора и бывшего старшего воспитателя детского лагеря.

Как сообщалось, 16 сентября, в последний день смены, в муниципальном детском оздоровительном комплексе "Виктория" произошел пожар. Сгорел новый двухэтажный деревянный корпус лагеря, который еще в мае городской голова Геннадий Труханов демонстрировал президенту Украины Петру Порошенко как образцовый. На момент пожара в корпусе находились 42 ребенка, в целом в лагере – около полутора сотен. Во время пожара погибли трое детей – 8, 9 и 12 лет.

О том, что установленную в лагере противопожарную сигнализацию выключили, стало известно еще 23 июня 2017 года, когда чиновники провели проверку в лагере. Администрация лагеря "Виктория" также расторгла договор об обслуживании сигнализации с компанией "Укртехбезпека". По словам родителей, дети, которые отдыхали в лагере, рассказывали, что электропроводка искрилась, жаловались на удары током в душе еще во время заселения в лагерь.

Как сообщала "Страна", прокуратура передала в суд дело директора сгоревшего лагеря "Виктория".

Ранее в Одессе эксгумировали тела детей, погибших при пожаре в лагере "Виктория".

Мы писали, что родители погибших девочек в лагере "Виктория" требуют эксгумации тел и новой экспертизы.