В Киеве мужчина выпал из здания гостиницы "Мир" и разбился насмерть. Он "приземлился" на голову.

Об этом сообщают "Вартови Эспрессо".

Сообщается, что фрагменты тела разлетелись на несколько десятков метров. Мужчина выпал с 15-го этажа. Предсмертной записки он не оставил.

Известно, что погибший недавно заселился в отель. Труп довольно быстро убрали. Криминалисты работают в комнате отеля.

Как сообщала "Страна", в Киеве на Оболони во время драки в подъезде взорвали гранату, есть раненые. Происшествие случилось на шестом этаже: во время конфликта хозяина одной из квартир и неизвестными мужчинами началась драка и раздался взрыв.

Отметим, что в США 9-летний мальчик пристрелил сестру, которая не дала ему джойстик для видеоигры.